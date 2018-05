PRIA rahaga tehtud talukaubakeskusest ei saanud asja

Kaks aastat tagasi PRIA toetusrahaga loodud talukauba logistikakeskus Kuressaares Mareti kaubamaja ruumides läks hingusele mõne kuuga, kirjutab Saarte Hääl.

Kaks aastat tagasi kirjutas Saarte Hääl, kuidas PRIA eraldas Saaremaa talupidajate liidu projektile 148 252 eurot, millega toetatakse viie aasta jooksul Saaremaa toidutootjate osalemist erinevatel messidel ja laatadel ning seatakse sisse logistiline keskus ja ladu Kuressaares.

“Korra see nagu toimis, aga ei olnud eriti minekut sellel asjal,” ütles Saaremaa talupidajate liidu juht Jaan Kiider.

Asja mõte oli koguda väiketootjate toidukaup ühte laoruumi, et neid siis koostöös Saare OTT-ga (kauplemissüsteem Otse Tootjalt Tarbijale) tarbijatele kätte viia. Üsna ruttu olevat aga selgunud, et Saaremaal on niivõrd vähe väikekaupa ja tootjatel polnud sellist laokompleksi vaja.

