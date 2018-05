Artur Talvik astus Vabaerakonnast välja

Kui mõni nädal tagasi ütles Artur Talvik, et astub Andres Herkeli esimeheks saamisel erakonnast välja. Täpselt sellisest sammust ta täna oma Facebooki lehel ka teatas.

Eile valiti Vabaerakonna üldkogul erakonna esimeheks Andres Herkel. Senine esimees Artur Talvik valimistes ei osalenud.

Täna kirjutas ta oma Facebooki lehel, et astus Vabaerakonnast välja. "Vabamees tervitab! Lühike, aga väga huvitav oli minu parteiline karjäär. Palju mõtlemisainet edasi tegutsemiseks. Täna kõikki kaasvõitlejaid selle aja eest! Huvitav fakt- liitusin erakonnaga naistepäeval ja astusin välja emadepäeval," kirjutas ta.

Kuku Raadio saates "Nädala tegija" ütles Talvik, et otsustas erakonna esimeheks mitte kandideerida, kuna ta tajus, et võitlus läheb räpaseks ja kiiva. "Tundsin, et justkui on mul endal ka kohe üks solgiämber käes, millega lajatama hakata, aga siis mõistsin, et sellega teeks see võitlus enim kahju just Vabaerakonnale," rääkis ta. Talviku sõnul tuli tema otsus paljudele üllatusena. "Osad inimesed lausa nutsid, kui selle uudise erakonnas teatavaks tegin," ütles ta.

Kuigi Vabaerakonnale ütles Talvik täna head aega, ei plaani ta enda sõnul poliitikast kuhugi veel kaduda.



Talvik astus esialgu poliitikasse, kandideerides Vabaerakonna nimekirjas erakonda kuulumata. Algselt ütles ta, et parteisse ta ei astu, ent hiljem läks siiski vastupidi. Vahepeal juhtis ta riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni.

Mõni kuu tagasi rääkis Talvik Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et tundis korruptsioonivastase erikomisjoni juhtides pidevalt, et oli noatera peal ja et kolleegid poliitikud tahtsid talle kambakat teha.