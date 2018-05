Kolmapäeval raadios: mida tuleks järgmisena erastada?

15. mai 2018, 18:02

Äripäeva raadio kell 7 algavas hommikuprogrammis on kolmapäeval juttu, kas Parim Juht 2018 nominentide arvates on olulisem juht või töötaja.

Samuti tuleb juttu USAs elavast Eesti noorinvestorist ja kummalisest kohtuotsusest, et riigipühad ei vähendagi tööaega. Kindlasti aga põnevat veelgi. Hommikut veavad Meelis Mandel ja Eliisa Matsalu.

Raadiopäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Isemajandav Eesti". Saade otsib vastust küsimusele, milliseid riigi osalusega ettevõtteid ja riigi pakutavaid teenuseid oleks otstarbekas erastada. 1990ndate aastate buumi järel erastamine sisuliselt seiskus. Nüüd on riigi osalus rohkem kui kolmkümnes ettevõttes. Kümnekonna puhul on küll erastamisest räägitud, kuid tegudeni pole jõutud. Ainus erand on Tallinna Sadam. Millised võiks olla järgmised? Külalised on maksuameti peadirektor Valdur Laid ja teenusmajanduse koja juht Jaan Pillesaar. Saadet juhib Igor Rõtov.

13.00-14.00 "Delovõje ljudi". Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis medõeks õpinud Elena Miljagina alustas oma treeneri karjääri umbes neli aastat tagasi, aasta tagasi ta lõi koos oma abikaasaga MTÜ MixFit. Elena oli 20. eluaastates enda sõnul ülekaaline. Ta proovis erinevaid dieete, mis rikkusid tema tervise. Treeneriks hakkas ta eelkõige enda pärast, et ennast aidata. Saates tuleb juttu sellest, kui palju on mõistlik sporti teha, kuidas Elena teenib fitnessiga raha ja mis on MixFiti eesmärk. Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00-16.00 "Fookuses". Millised on põletavamad probleemid tööõiguses? Mida tehakse valesti, et lõpuks jõutakse töövaidluseni? Stuudios on Heli Raidve, kes juhib omanimelist Tööõigusabi bürood, mis nõustab tööandjaid töövaidlustes. Saatejuht on Liis Amor.