Keskerakond tahab tee-ehituseks laenu võtta

Keskerakond kaalub laenu võtmist, et ehitada neljarealiseks riiklikud põhimaanteed Tallinn–Tartu, Tallinn–Narva, Tallinn–Pärnu, selgub partei valimisplatvormist.

Riigikogu 2019. aasta valimiste eel on Keskerakond juba alustanud kampaaniaga. Peaministri büroo juht Tanel Kiik kirjutab värskes Kesknädalas, et järgmistele valimistele läheb Keskerakond “koostöös Eestimaa inimestega”, kellega on riigikogu valimiste eel plaanis korraldada 101 rahvakohtumist ning panna paika oma valimisplatvorm, mis “võimalikult laialdaselt kajastaks Eestimaa inimeste mõtteid, soove ja tulevikunägemust”.

Kiik kirjutab, et taristu arendamisel rõhutab partei programm, et tuleb edasi minna Saaremaa silla ja Tallinna–Helsingi tunneli tasuvusuuringutega ning Rail Balticu rajamisega.

“Inimesed ei rutta kohe suurprojektidele jah-sõna andma, vaid soovivad enne usaldusväärseid arvutusi nende hinna ning erasektori kaasamise võimaluste kohta,” kirjutab Kiik ja lisab: “Konkreetse ettepanekuna on taristu peatükis pakutud ka laenu võtmist riiklike põhimaanteede (Tallinn–Tartu, Tallinn–Narva, Tallinn–Pärnu) neljarealiseks ehitamiseks.”