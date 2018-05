Kel raha ei ole, see imegu käppa

Eesti ajakirjanike õpetaja ja sotsiaaldemokraadist poliitik Marju Lauristin kritiseerib laupäeval eetris olevas Äripäeva raadio persoonisaates teravalt riigireformi sihtasutuse loonud ettevõtjate algatust.

Lauristini ja ettevõtjate lähtekohad on vastandlikud. Ettevõtjad näevad, et Eesti peamine probleem on rahvastiku kahanemine, ja me peame mõtlema, mida selle riigiga peale hakata. Ja siis jagavad nad selle praeguse 1,3miljonilise rahvastiku kaheks: umbes pooled on töötegijad ja teised on sotsiaalkaitstavad.

„See jagab ühiskonna kohe väärtuslikuks osaks ja koormaks, mida see väärtuslik osa peab kandma,“ kõneleb Lauristin. „Sellest koormast ligi 400 000 on lapsed ja noored – kes on siis koormaks sellele „õigele“ ühiskonna osale, mida peaks suurendama sisserände ja kõige muuga, et jõuaks seda koormat kanda. Teine pool kaitstavatest on vanaduspensionil olijad, ja väike osa on siis töötud või puudega inimesed.“