VIDEO: "Praegu ei suuda raha teha ainult idioodid" Andres Haabu Indrek Mäe 17. mai 2018, 16:15 Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary

Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary ütles enne Pärnu Juhtimiskonverentsi Äripäevale antud videointervjuus, et praegu suudavad kõik raha teha, ainult idioodid ei kasva. "See kõik on oluline ning peegeldub kriisi ajal – kriisis me näeme, kes on suutnud end majandada nii, et ujub ka rasketel aegadel välja," rääkis ta.