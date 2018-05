Autodisainer Björn Koop: Eesti on maailma kõige hipsterlikum riik

Eesti ääremaalt Valga linnast Euroopa südamesse Frankfurti jõudnud Kia autodisainer Björn Koop ütles Pärnu Juhtimiskonverentsil, et Eesti on maailma kõige hipsterlikum riik.

Ta selgitas, et ennast hipsterlikeks pidavates linnades on tavaliselt üks-kaks kodust kohvikut ja kogu ülejäänud linn täis Starbuckse ja muid kohvikukette. "Meil Eestis ongi kõik kohvikud kodused. Ja meil on Muhu leib. Jumal tänatud, et see Mehukatti periood läbi sai," lisas ta.

Koopi ettekanne ilmub järgmisel teisipäeval, 22.05 Äripäeva vahel Pärnu Juhtimiskonverentsi erilehes.

Kersna küsimusele, kust tekkis Koobil huvi autodisaini vastu, kostis Koop, et suur mõju oli ka tema lapsepõlvekodu lähedal asuval Jaanikese krossirajal, mis asub paar kilomeetrit Valga linnast. "Sealt kostusid kogu aeg mootorite hääled," selgitas ta.

Oluline mõjutaja oli ka see, et ta isal oli kodus joonestuslaud ja kvaliteetsed Koh-i-Noori pliiatsid. "Vanemad, ärge ostke lastele rämpsmänguasju," jätkas Koop. "Kvaliteetsetel asjadel on laste maailma kujunemisel väga oluline roll. Isa Koh-i-Noori pliiatsid ja korralikust materjalist joonlauad tekitasid mul tunde, et see on midagi väga head ja neid tuleb hoida," lisas ta.