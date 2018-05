Töötukassa hiigelreservid suunatakse töötajate ümberõppeks

Töötukassal on üle 750 miljoni euro suurune reserv, mis üha paisub, vahendas eile "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Sel aastal ulatub reserv juba 760 miljoni euroni. Ehk siis reservis on juba neli korda rohkem raha, kui oli viimase majanduskriisi eel. Kriisi ajal ei vähenenud reserv seepärast, et valitsus tõstis siis väga järsult töötuskindlustusmakse määra.

Tänase seisuga on maksemäär 2,4 protsenti, sellest 1,6 protsenti maksab töötaja oma palgalt ja 0,8 protsenti maksab tööandja töötaja palgafondist. Töötukassa reserv kasvab endiselt, kuid tänavu enam mitte nii pöörase tempoga kui varasematel aastatel. Põhjus on lihtne. Töötukassa alla on toodud uusi teenuseid ehk siis suurendatud töötukassa kulusid.

Näiteks hakkab töötukassa koolitama tööl käivaid inimesi. "Me ei räägi enam töötukassas, et raskes olukorras inimestele midagi hüvitada või sissetulekut tagada. Me räägime sellest, et muutuva tööturu tingimustes on vaja inimeste oskuseid arendada," selgitas "Aktuaalse kaamera. Nädalaga" vestelnud tööminister Riina Sikkut.

Ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson ütles ERRiga rääkides, et maksemäära praegu langetada ei saa, sest töötukassa kulud on kasvanud - pigem kardab ta, et valitsusel võib tekkida soov seda määra tõsta. "Pigem peaks vaatama, et kui valitsus ei leia katet vähenenud töövõimega inimeste aitamiseks, et see ei koliks omakorda meie taskusse," sõnas Peterson.

