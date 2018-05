Schröderit ootab Rosneftis priske preemia

Vene riikliku naftahiiu Rosneft direktorite nõukogu tegi ettepaneku premeerida oma direktorite nõukogu juhti, endist Saksamaa kantslerit Gerhard Schröderit 600 000 dollariga, selgub aktsionäride aastakoosoleku materjalidest.

Lisaks Shröderile paneb nõukogu ette maksta preemiat veel mitmele direktorite nõukogu liikmele. Nii võiks saada Matthias Warnig (kes on muuseas endine Stasi agent ja Putini hea tuttav - toim) ja Donald Humpreys kumbki 580 000 dollarit, Oleg Vjugin 565 000 dollarit ning Ivan Glasenberg ja Faisal Alsuwaidi kumbki 530 000 dollarit - see on neile "kompensatsioon kulude ja väljaminekute eest", mis on seotud nende "ülesannete täitmisega", vahendas Vedomosti aktsiaseltsi materjale. Otsuse need summad välja maksta teevad aktsionärid aastakoosolekul.

Schröder juhib Rosnefti direktorite nõukogu eelmise aasta oktoobrist. Tegemist on maailma mastaabis suure poliitikuga, kes on seisnud hea Venemaa ja Euroopa energiakoostöö eest, oli ametlik selgitus, kui ekskantsler Rosnefti ametisse määrati. Siis öeldi avalikkusele ka, et Schöder juhib naftafirma direktorite nõukogu tasuta. Kuigi Rosneftis ei saa direktorite nõukogu liikmed palka, on neile ette nähtud ühekordne baastasu 500 000 dollarit majandusaasta eest.

Saksamaa praegune kantsler Angela Merkel on Schröderi valikud hukka mõistnud. "Nii ei tehta," ütles ta ja lisas, et poliitikast lahkudes ei lähe tema kindlasti ühessegi äriettevõttesse. Vedomosti lisab, et Schröder oleks võinud aastapreemiast ka loobuda - et mitte anda Saksamaal oma sotsiaaldemokraatidest parteikaaslastele ja nende vastastele põhjust kriitikaks, nagu võtaks ta Venemaal vastu talle pakutud raha.