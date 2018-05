Avalik kiri: Swedbank, kas räägitegi kohtus üht, avalikkuses teist?

Rumeenias raha kaotanud investor ja endine pankrotitoimkonna liige Glen Madis ei mõista, miks Swedbank investoreid narrib. "Oli piisavalt ebameeldiv, kui mu pere teiega koos Rumeenias raha kaotas," kirjutab ta avalikus kirjas pangale.

Madise meelest ei käitu pank nendega inimlikult. "Olge inimesed, lugupeetud Swedbanki juhatus, ja vastake raha kaotanud 200 inimesele konkreetselt: milliste dokumentide põhjal tegi panga töötaja otsuse Rumeeniasse investeerida ja kas nende hulka kuulusid ka elementaarsed kinnisvara turuväärtuse eksperthinnangud prospektis välja lubatud maadele? Ärge rääkige palun enam dokumentide säilimisest või mittesäilimisest. Olid need üldse olemas? Pankrotihaldur on mitmel korral küsinud Swedbanki otsuseid, mille alusel teie pank 2007. aastal Rumeenia võlakirju märkis ning emissioonil osales. Kinnisvarahinnang (kui te ikka ta tellisite) peaks olema investeerimisotsuste tegemisel elementaarne. Kui seda aga ei tehtudki, siis palun vabandage raha kaotanud inimeste ees ja lõpetage eksitamine stiilis "dokumendid pole meil säilinud, aga me pole neid ka kaotanud" mänguga."

Äripäev palus Madise väidet kommenteerida Erik Kergandbergil. Ta kinnitas, et kõik kohtu poolt küsitud asjasse puutuvad dokumendid on Swedbank kohtule esitanud. "Ükski kohtuaste ei ole öelnud, et vaidlusaluse investeeringu ebaõnnestumise eest vastutab Swedbank. Swedbank on suhelnud ja suhtleb ka edaspidi kõigi oma klientidega, sealhulgas nendega, kel on seos kõnealuste investeeringutega," ütles ta.

Tema sõnul on nii investorid kui ka kohus seni saanud aru ühtmoodi: pank kaotas dokumendid. "Tallinna Ringkonnakohus küsis eelmise aasta 1. novembril panga esindaja käest otse: "Maakohtus tõusetus küsimus, et kostja peaks esitama kostja sisesed dokumendid, mis olid aluseks kostja töötajate Nord Hill Real Estate nõukogusse nimetamisele ja otsustele, mille poolt kostja töötaja nõukogus hääletas. Te ütlesite, et selliseid dokumente teil ei ole. Kas te saate selle kuidagi usutavaks muuta?" Seega oli oluliste dokumentide kaotamine senini ainus panga pakutud seisukoht. Teisipäeval aga volitasite advokaat Kergandbergi avalikkuses vaidlema telesaatega "Kuuuurija", NAGU POLEKS PANK VÄITNUDKI, ET DOKUMENDID ON KADUNUD. Kas väidate siis kohtus üht ja avalikkusele teist?!"

Ootavad murrangut

Rumeenias 2007. aastal kelmide ohvriks langenud ja investeeritud rahast ilma jäänud Hans H. Luik, Toomas Sildmäe ja oma ema esindav Glen Madis rääkisid nädala alguses Äripäevale, et loodavad murrangule aastaid kestnud vaidluses Swedbankiga. Investorid on seisukohal, et pank jättis oma hoolsuskohustuse täitmata ja peab raha investoritele tagastama.

Hans H. Luik ja Toomas Sildmäe rääkisid mõlemad, et oma isikliku investeeringu on nad mõttes maha kandnud, kuid ei pea aktsepteerivataks panga käitumist ja suhtlemisstiili. Kunagine Hansapanga kaasasutaja Toomas Sildmäe kaotas oma raha ise teadmata, et panga varahaldurid, kes tema vara paigutasid, investeerisid osa sellest ka Rumeenia projekti.

Luik ei mõista, miks investeeringuid juhtinud Swedbank väidab, et neil ei ole asjassepuutuvaid dokumente alles. Swedbanki esindaja, advokaadibüroo Derling vandeadkovaat Erki Kergandberg ütles, et väide dokumentide kaotamise kohta ei ole õige ning kõik kohtuasjasse puutuvad dokumendid on kohtule esitatud. Ta rõhutas, et riigikohus tühistas 9. mail ringkonnakohtu otsuse ja ütles muu seas, et kohtumenetlusega pole tõestust leidnud, nagu oleks Swedbanki tegevus põhjustanud Rumeenias tehtud investeeringute ebaõnnestumise. Kergandberg ütles ka kuu alguses Äripäevale, et riigikohtu juhised ringkonnakohtule on selged. „Hageja ei ole oma väiteid tõendanud. Hageja on erinevates meediakanalites kuumaks kütnud väite, justkui oleks pank investoreid investeeringuid tehes petnud,“ rääkis ta.

Pangajuht Robert Kitt ütles Katrin Lusti autorisaates "Kuuuurija" TV3-le, et ta ei pea õigeks käimasolevast kohtuasjast rääkida. Luik pidas tõenäoliseks, et Robert Kiti kidakeelsuse põhjuseks on Stockholmi emapanga surve.

Kas Hans H. Luige suur aktiivsus asjaga tegeleda on ajendatud asjaolust, et on hulga võlanõudeid kokku ostnud ning jahib ise suurt kasumit? Luik vastas, et kuulub tõesti inimeste ringi, kes on mõned nõuded üles ostnud, teiste seas ka Jüri Mõisa oma. Glen Madis lisas, et võlanõuete kokkuost oli vajalik, et saavutata aktiivsete nõudlejate piisavalt suur esindatus.

Kokku oli Rumeenia investeeringuga seotud üle 200 eraisikust investori, teiste seas Hansapanga asutajad Hannes Tamjärv ja Jüri Mõis, aga samuti avalikkusele tuntud Armin Karu, Raivo Kütt, Olav Osolin, Valdur Laid ja paljud teised.

Kokkuvõtvalt nõuavad investorid Swedbankilt vastust 8,5 miljonit eurot maksnud ja vett vedama läinud investeeringu eest, samas kui Swedbanki seisukoha järgi on nõue ühtlasi nii aegunud kui ka tõendamatu.