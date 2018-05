Nordeal kahtlus koostöös kriminaalide valuutavahetusega

Taani meedia teatel toimetas Nordea pank ligikaudu miljardi Taani krooni eest sularaha kriminaalidega seotud valuutavahetuskontoritesse, kirjutab Kauppalehti.

Taani TV2 teatel viis Nordea aastatel 2012–2015 ligikaudu 130 miljoni euro ulatuses sularaha kolme valuutavahetuspunkti, mille juhid on rahapesu eest pikaks ajaks vangi mõistetud. Väidetavalt on rahapesu seotud narkokaubandusega.

Sularaha oli suures osas 500eurostes kupüürides, mille Euroopa Keskpank keelas 2016. aastal, sest neid kasutasid peamiselt kurjategijad. Taani ametivõimud aga on 500euroste rahatähtede kasutamise eest hoiatanud juba 2011. aastast, vahendas TV2.

Eelmisel nädalal toimunud Nordea Taani aktsionäride koosolekul küsiti panga juhilt Casper von Koskullilt, miks Nordea Taani finantspolitsei hoiatusi ei kuulanud. „Olen asjast teadlik. Kahjuks ei saa ma üksikasjadest rääkida. Oleme palju investeerinud reeglitest kinnipidamise nõuete täitmisse. Varem alahindasime seda teemat, aga nüüd oleme jõudnud rahuldavale tasemele. Töötame selle nimel kõvasti,“ kõlas Koskulli vastus.

Nordea riskihalduse juht Julie Galbo avaldas Rootsi STV-le kahetsust, et pank pole teemaga varem jõulisemalt tegelenud. „Teadvustame, et oleme teinud vea. Tahame siiski rõhutada, et Nordea on teinud sealtpeale suuri samme rahapesu vältimiseks. Me pole alates 2016. aastast raha valuutakontorite kaudu vahetanud.“