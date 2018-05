Eesti kaudu liikus 13 miljardit dollarit musta raha

Ainult tellijale

Rahapesu andmebüroo aastaraamatu teatel läbis ainuüksi Moldova ja Azerbaidžaani skeemide kaudu Eesti finantssüsteemi aastatel 2011–2016 enam kui 13 miljardi USD ulatuses küsitava päritoluga raha.

Rahapesu andmebüroo on kriitiline Eesti pankade tegevuse suhtes: „Kui paljudel juhtudel kanti saabunud vahendid kohe Eestist edasi, siis väga suures ulatuses tehti eelnevalt kaks või enam ülekannet mitteresidentidest isikute kontode vahel samas pangas. Kuigi pisteliselt koguti ka tehingutega seotud dokumentatsiooni, siis leidub seal sageli vigu ja vastuolusid konto avamisel deklareeritud tegevusega ning muud detailid kinnitavad, et dokumentide kontroll oli pigem formaalne. Pankades ei tekitanud tavaliselt kahtlusi laekuvate maksete kiire edasikandmine ega tehingute suured summad ja nende sagedus ega ka ülekannete lähtumine üksikutest konkreetsetest pankadest neis riikides, millega Eestil on kaubandussuhted väikesed.“

Vene-Moldova rahapesuskeem

Mahult suurim oli neist Venemaalt läbi Moldova kohtutäiturite toime pandud skeem, mida tuntakse ka Russian Laundromatina ning mis kestis 2011. aastast kuni 2014. aasta kevadeni.

Rahapesuskeemi esimeses etapis sõlmisid varifirmad fiktiivse laenu- või tarnelepingu, mida ei plaanitudki täita. Üheks lepingu pooleks oli Venemaa firma ning garandiks Moldova residendist eraisik. Viimase asjaolu tõttu pöörduti lepingust tuleneva võlgnevuse tunnistamiseks Moldova kohtusse.

Moldova kohus kinnitas, et lepingu täitmata jätmise tõttu on Venemaa variettevõttel tekkinud võlgnevus, ning Venemaa firma aktseptis selle kohustuse ilma vaidluseta. Sellest hetkest oli olemas näiliselt seaduslik alus rahaülekannete põhistamiseks. Tihti tehti otsus tagaselja, sest võlgnik ei ilmunud kohale. Võlanõue müüdi edasi mõnele madala maksumääraga territooriumil registreeritud äriühingule ning edastati täitmiseks Moldova kohtutäiturile. Moldova kohtutäituri kontrolli all olevale kontole laekus erinevatest allikatest raha võla tasumiseks ning kohtutäitur saatis laekunud vahendid edasi peamiselt Läti pankades avatud mitteresidendist äriühingute kontodele. Nii otse kui ka Läti kontode vahendusel saadeti raha edasi paljudesse riikidesse.

Eesti finantssüsteemi läbis suurusjärgus 2 miljardit USA dollarit, mis kanti edasi kümnetesse riikidesse ning tuhandetele firmadele ja eraisikutele terves maailmas. Rahvusvahelises meedias on viidatud, et skeemi maht ulatus 20 miljardi USA dollarini, kuid Venemaa Keskpank on hinnanud mahuks pigem 46 miljardit USA dollarit; on ka neid, kelle sõnul on skeemi maht veel suurem. Kuigi selle skeemi puhul avati mitu kriminaalmenetlust nii Moldovas kui ka Venemaal, on endiselt äärmiselt keeruline, et mitte öelda võimatu tuvastada konkreetse raha seotus konkreetse kuriteoga.