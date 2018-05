Lühidalt uuest andmekaitseseadusest

Reedel jõustus Euroopa Liidu uus regulatsioon, tuntud nime all GDPR. Sellega seoses on tekkinud palju küsimusi, millele aga sageli ei saagi anda ühest vastust.

Isiklikud andmed on:

Kuid üldjoontes puudutab uus regulatsioon inimese isiklikke andmeid – see tähendab kõike, mis aitab kõrvalisel isikul teda tuvastada.

Uus andmekaitse määrus annab igaühele võimaluse teada saada, milliseid tema kohta käivaid andmeid ettevõttel on, mis eesmärgil neid kasutatakse, kellele need võidakse avaldada. Kodanikul on õigus kontrollida oma isiklike andmete kasutust, keelata nende kasutamine ning nõuda nende andmebaasist eemaldamist.

Seadus puudutab iga Euroopa Liidu kodanikku, kelle isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, ning see käib ka nende andmete kohta, mis on kogutud enne seaduse kehtima hakkamist.