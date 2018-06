Mida arvab Leedu konkurent Eesti Energia suurtehingust?

Ainult tellijale

Loodame, et Balti riikide konkurentsiametid hindavad turgu põhjalikult ning kuulavad ära ka turuosaliste võimalikud mured, loodab Lietuvos Energija juhatuse liige Dominykas Tučkus, kommenteerides Nelja Energia ostutehingut.

Kuigi Tučkus ei saa kinnitada leedukate riikliku energiafirma osalemist Nelja Energia enampakkumisel, olid nad Äripäeva andmetel üks viiest pakkujast.

Lietuvos Energijal on Baltikumis taastuvenergia vallas suured plaanid. “Avalikustasime just oma uue strateegia, mis näeb ette väga kiiret laienemist, eriti taastuvenergia valdkonnas. Lietuvos Energija on üks parema krediidireitinguga ettevõtteid Põhja- ja Kesk-Euroopas ning meil on juba praegu kaks suurt arendusprojekti Leedus, lisaks juba töös tuulepargid Leedus ja Eestis,” märkis Tučkus.

Seetõttu on tema sõnul nende huviorbiidis kõik uued taastuvenergiaprojektid: “Me osaleme kõigis kolmes Balti riigis taastuvenergia valdkonna enampakkumistel.”

Protsess olgu läbipaistev

Küsimusele, kas Leedu konkurentsiametil võib tekkida tõrkeid Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemisele rohelise tule andmisel, vastas Tučkus, et ootab Leedu ja ka Eesti konkurentsiametilt professionaalset tööd.

“Loodame, et nad hindavad turgu põhjalikult, nii et kõik turuosalised, kaasa arvatud meie, saavad väljendada oma võimalikke muresid,” märkis Tučkus. Ta lisas, et loodetavasti on see protsess läbipaistev ja vastab Euroopa Liidu normidele.