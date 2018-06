Kallikormi vastulause Tamro juhile: Türil on enamusosalus proviisoritel

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Magnum AS juhatuse esimees Ahti Kallikorm rõhutab Tamro juhi Leon Jankelevitshi kommentaarile vastates, et OÜ Türi Apteek enamusosaluse moodustavad jätkuvalt proviisorid.

Riigikohtus ei võitnud mitte väikesed rohupoe pidajad, vaid hoopis turu suurima apteegiketi Apotheka partnerapteegid, leiab ravimite jae- ja hulgimüüja Tamro Balticsi juht Leon Jankelevitsh reedel Äripäevas ilmunud artiklis.

Benu keti omaniku Tamro Balticsi juht ütleb, et "ühe kaebaja, nn sõltumatu proviisorapteegi osanik, on Apotheka kaubamärki kandvate apteekide omanik Terve Pere Apteek OÜ ise". See ettevõtte kuulub Margus Linnamäe ettevõttele Magnum Medical OÜ.



Magnumi juht Ahti Kallikorm aga ütleb vastulauses Jankelevitshile, et OÜ-s Türi Apteek on Terve Pere Apteek vähemusosanik, kellele kuulub 24%-ne osa. Ülejäänud osanikud on proviisorid.

"OÜ-s Folia ja OÜ-s Tamsalu Uus Apteek puudub Terve Pere Apteegil igasugune osalus," sõnas Kallikorm. "Seega on väide, et kaebajad tegutsesid Terve Pere Apteegi huvides, psühhiaatriavaldkonda kuuluv hallutsinatsioon."

Riigikohus otsustas sel nädalal, et ravimiamet eksis, kui lubas uute haruapteekide asutamist ja kolimist nii-öelda üleminekuajal. Riigikohtus võitsid OÜ Türi Apteek ja OÜ Folia Apteek ning OÜ Tamsalu Uus Apteek.

Loe pikemalt Äripäeva teemaveebist meditsiiniuudised.ee.