Est-For pakub tehase asukohaks Tabiveret

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kuna Tartu lähiümbrus on osutunud suurtehase planeerimisel liiga kõvaks pähkliks, siis võiks Est-Fori tselluloositehase selle kavandajate hinnangul sättida Tartu valla põhjatippu Tabiverre.

Valjuhäälset vastasseisu leidnud tselluloositehase kavandamisele on arendajad nüüd pakkunud välja uue stsenaariumi. „Planeeringuprotsessi algfaasis võiks võimalikest asukohtadest kohe välja võtta kõik paigad, mis on lähemal kui 10 kilomeetrit Tartu kesklinnale. Kui unistada, siis ühest asukohast Tabiverest läänes, metsamassiivi keskel. Tartu linnasüdamest oleks asukoht linnulennult 21 kilomeetri kaugusel,“ kirjutavad Est-For Investi juhatuse liikmed Aadu Polli ja Margus Kohava.

Est-Fori lootuste järgi võiks tehase viimine Vooremaale Saadjärve lähedusse lepitada tartlasi, kes on tehase vastu korraldanud inimkätte ning ähvardanud kõik tehase eriplaneeringu protsessi osad kohtusse kaevata. Emajõe vesikonna ja metsaraiumisele vastu seisjate meeli see ilmselt ei lepita. „Meenutame, et antud regioon kuulub Tartu valla koosseisu, mis on samuti eriplaneeringu peatamise sooviga ühinenud,“ ütles kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) koordinaator Linda-Mari Väli pressiteate vahendusel.

Umbusk ei kao

EMA, mis on tselluloositehasele algusest peale vastu seisnud, heidab kavandajatele ette roheliste faktidega mängimist. „Umbusaldust äratab tselluloositehase kavandajate poolt taas tõstatatud väide, et puidujääkide põletamine vähendab Eesti süsinikujälge. Tegelikult saaks puidujääkidest põletamise asemel toota hoopis kõrgema lisandväärtusega kaupa, näiteks maailmas üha rohkem moodi minevat puitkiudkangast, mida saaks edasi kasutada juba kohalikus rõivatööstuses,“ rääkis Väli.

Ka toetuvad looduskaitsjad sellele, et Emajõe äärde rajamise korral rikutakse nende sõnul kavandatava tööstusega Euroopa Liidu seadusi, täpsemalt veepoliitika raamdirektiivi. „See tähendab, et kui sõltumatute ekspertide hinnangul halvendab uus oluline fosforiallikas Emajõe või Peipsi järve seisundiklassi või takistab veekogudel paremasse seisundiklassi liikumist, siis on see projekt ebaseaduslik,“ lisas ta.

Poliitiline pidur

Looduskaitsjate, aga eriti kohalike elanike tugeva vastuseisu tõttu on valitsuspartnerite toetus tehasele kõikuma löönud. Kui veel aasta tagasi lubasid kõik kolm valitsusparteid tehase planeeringuks kasutada värsket eriplaneeringu seadust ning lootsid kavandatavast, pea miljardi euro suurust investeeringut lubavast tehasest Eesti majandusele suurt tuge, siis praegu on nii Isamaa kui sotsiaaldemokraadid väljendanud soovi eriplaneeringu protsess peatada ning väitnud, et tehast ei ole nad kunagi eriti toetanud.

Eelmisel neljapäeval tõdes ka peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), et kui kaks koalitsioonipartnerit seda meelt on, siis tuleb eriplaneeringu katkestamine kõne alla võtta. Ratase sõnul tuleks põhjalikult kaaluda, kas enne järskude otsuste tegemist tuleks ära oodata tehase rajamise analüüside valmimine.

„Seaduse järgi on võimalik eriplaneeringut lõpetada näiteks siis, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad projekti elluviimise tulevikus. Seda kas need asjaolud on ilmnenud, peame arutama. Kohtume valitsuspartneritega tõenäoliselt uue nädala alguses,“ lisas ta.