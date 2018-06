Ossipenko taandub Tallinnast

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Nelja aasta eest jõuliselt Tallinna tänavapuhastusärisse sisenenud Ida-Viru kommunaalärikuningas Nikolai Ossipenko müüs pealinna äri konkurent Eesti Keskkonnateenustele.

Initsiatiiv tuli müüja poolt, kuid Ida-Virumaa osa nad ei pakkunud. Argo Luude, Eesti Keskkonnateenused juhataja

Tallinna magistraalteede ja -rajatiste puhastamine on jagatud viide piirkonda. Kolme aasta tagustel riigihangetel napsas kõige suurema piirkonna, kesklinna, endale Tänavapuhastuse AS. Kaks piirkonda võitis Jaaksoni Linnahooldus OÜ ning kaks Ossipenko firma N&V OÜ. Viimase võidud tulid tänu sellele, et aasta varem oli ostetud seal toimetanud Teehoolduse OÜ (endine Teho – toim). See tehing andis Ossipenkole kahe piirkonna oskusteabe, ilma milleta ta vaevalt oleks suutnud neis piirkondades edukaid pakkumisi teha.

Vahepealsete aastatega on pealinna tänavapuhastusäris hoogsalt kanda kinnitanud aga Eesti Keskkonnateenused. Kui 2016.a osteti Jaaksoni Linnahooldus, siis nüüd tehti tehing N&V-ga, kes müüs oma Tallinna äri. Viiest Tallinna magistraalteede puhastamise piirkonnast on juhul, kui konkurentsiamet viimasele tehingule rohelise tule annab, neli Eesti Keskkonnateenuste käes.

Eesti Keskkonnateenused juhtaja Argo Luude sõnul on nende juriidiline teenistus optimistlik, kuna tehing ei oma terve Eesti osas nii suurt turumõjutust, et konkurentsiamet peaks seda keelama. Küll oleks see tõenäoline, kui ka N&V Ida-Virumaa lepingud oleks neile maha müüdud.

„Initsiatiiv tuli müüja poolt, kuid Ida-Virumaa osa nad ei pakkunud,“ selgitas Luude.

Läbirääkimised läksid Luude kinnitusel lihtsamalt, kuna nii Ossipenko kui nende hinnangud olid üsna lähestikku, mis võiks kaup maksta.

Palju siis kaup maksis? „See on konfidentsiaalne ja ma ei saa ostuhinda avaldada. Aga nagu ikka, müüjale tundub hind väike ja ostjale kõrge, aga eks seal vahepeal siis kokkuleppele saadakse,“ ütles Luude muiates.