Mäggi ennustab Ida-Virule Kalamaja saatust

Uus riigihalduse minister Janek Mäggi leiab, et Ida-Virumaast võiks saada Eesti majandusmaakond, sest sellel on meeletu potentsiaal ja seal elab Eesti mõistes väga palju inimesi – 140 000.

Miks siis pole Ida-Virumaa oma potentsiaali seni suutnud kasutada, küsis Põhjarannik Mäggilt. „Peamine põhjus on, et pole suudetud muuta trende,“ vastas Mäggi. „Seal, kus suudetakse trende murda, hakkavad asjad oluliselt paremaks muutuma. Kui võrdleme näiteks Tallinna Kalamaja piirkonda ja Ida-Virumaad, siis neis on sarnasust. Omal ajal ei tahtnud suurt keegi Koplisse korterit, see tundus kõige õudsem koht Tallinnas. Praegu on see kõige kuumem elamispiirkond. Ma arvan, et siin juhtub kindlasti sama.“

Ida-Viru majandust on vaja rohkem mitmekesistada – kui õnnestub tekitada juurde töökohti, siis pidurduks ka inimeste väljaränne, rääkis Mäggi Põhjarannikule. „Ma arvan, et keskvalitsus peaks innustama kõiki maakondi rohkem töökohti endale meelitama,“ leiab vastne minister. „Meil võiksid olla eelisarendatavad piirkonnad, kus on suured probleemid – Ida-Virumaa kõrval näiteks ka Valga maakond.“

Mäggi sõnul on vaja innustada kohalikke inimesi, et nad tahaksid rohkem ettevõtlusega tegelda. „Kui Kohtla-Järvel on 35 000 elanikust maksumaksjaid vaid 14 500, siis seda on selgelt liiga vähe. Ma ise olen endale omal ajal töökoha teinud. Ma arvan, et neid inimesi võiks olla oluliselt rohkem, kes iseendale töökoha teevad, kui nad ei ole rahul sellega, mida neile parajasti pakutakse,“ pani ta ette.

