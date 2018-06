Trigon: mis seal ikka, arutame siis kohtus

Ainult tellijale

OEG kavatseb väikeaktsionäride osa aktsiakapitalist nii väikseks vahustada, et ülevõtmine muutub väga lihtsaks, selgitas endine väikeaktsionär ja advokaat Indrek Naur. Trigon valmistab ette materjale kohtusse minekuks.

Trigon Asset Managementi partner Veiko Visnapuu ütles, et OEG tänases teates avaldatud muudatuste eesmärk on selge: nad üritavad aktsiate emiteerimise kaudu viia oma osaluse üle 90 protsendi, et selle abil käivitada ema ja tütre ühinemist. "See on tagaukse kasutamine, see on alatu, aga meie poolt oodatud," ütles ta. "See jätkab nende praegust käekirja - Novalpina tahab kompromissi asemel kohut käia."

Visnapuu kinnitas, et Trigon ei ole asjade sellise käiguga nõus. "Mis seal ikka, arutame siis kohtus," ütles ta. "Meil on väga tugevad argumendid, et neid tehinguid ei saaks teostada. Valmistame hetkel materjale ette."

Advokaat ja OEG endine väikeaktsionär Indrek Naur avaldas lootust, et väikeaktsionärid võtavad õiguskaitsevahendid appi. „Hea usu põhimõttega on see vastuolus, ütles ta.

Naur: see on ju teise poole kahjustamine

Indrek Naur ütles, et OEG hakkas kasutama seaduse vahendeid, et väikeaktsionäre kiusata. „Ei oleks osanud arvata, et sellised asju ette võtavad,“ ütles ta.