Macronil tuleb põllumeestega sarved ristata

11. juuni 2018, 10:49

Prantsuse peaminister Emmanuel Macronil tuleb kodus Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika pärast veel korralikult põllumeestega sõdida, kirjutab Financial Times.

Äsja lobby juhikoha üle võtnud Christiane Lambert on juba suutnud avalikkusele luua mulje kui peaministrist kui eluvõõrast linlasest. „Tal on palju toredaid ideid Euroopast, migratsioonist, kaitsepoliitikast ja haridusest, kõik väga ilus, aga väheneva eelarve juures raske ellu viia,“ heitis Lambert peaministrile ette, et viimane ei tea, kui suurt rolli mängib EL ja toetused Prantsusmaa põllumajanduses.

Prantsusmaa on suurim EL ühisest põllumajanduspoliitikast kasu saaja ning sealne põllumajandussektor on töötajate arvult väike, kuid lobbylt raevukas. Järgmisel eelarveperioodil oodatav põllumajanduspoliitika kärpimine tõotab suhted valitsuse ja sektori vahel ajada nugade peale.

Praeguste plaanide järgi väheneksid Prantsusmaale antavad põllumajandustoetused 5 miljardi euro võrra ehk 714 miljoni euro võrra aastas. Põllumehed kahtlustavad, et Macron ei seisa piisavalt innukalt nende huvide eest ning lisaks pooldab kaubandusleppeid näiteks Lõuna-Ameerika majandusbloki Mercosuriga. Ka süüdistab Lambert Saksamaad ja Merkelit sotsiaalde dumpingu läbiviimises ning imporditud odavale tööjõule tuginemises.

Palmiõli ajas põllumehed tänavatele

Reuters kirjutab, et Prantsuse põllumehed blokeerivad alates pühapäevast sissepääse riigi naftarafineerimistehastesse. Prantsuse põllumajandusministri poolt juba illegaalseteks nimetatud blokaadide põhjus on seadusemuudatuses, millega lubati naftakontsernil Total kasutada biokütuse tehases toorainena imporditud palmiõli. Põllumajandusminister Stephane Travert ütles, et valitsus oma otsusest ei tagane.

„Blokaadid ei saa pakkuda lahendust nendele küsimustele, mida me peame arutama. See blokeerimine on illegaalne,“ ütles Travert raadiouudistele.