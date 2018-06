Hommikul raadios: Tallinna Sadama aktsionär ja FI üks juhte

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb lihtsas ja arusaadavas keeles juttu hommikul algavast Tallinna Sadama esimesest börsipäevast ja Skandinaavia suurpankade korralekutsumisest.

Stuudiokülalisteks on investor Ivar Mägi ja finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. Mägi avaldas teisipäeval Äripäevas arvamusloo, kus ta välistas Tallinna Sadama aktsia hinna languse. Küsime, miks.

Nõmm esindab finantsinspektsiooni, mis teisipäeval kutsus korrale siinsed Skandinaavia suurpangad, kes aasta algusest võtsid Eesti erainvestoritelt võimaluse osta ADRide ehk hoidmistunnuste kujul Hiina, Brasiilia, Venemaa jt riikide aktsiaid.

Kuulame stuudios lisaks ka huvitavamaid lõike Äripäeva raadio saadetest, räägime Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumise mõjust turgudele ja paljust veel. Saatejuhid Meelis Mandel ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Triniti eetris“. Kuidas toime tulla naabriga, kelle krundilt tuleb koju või laohoonesse pääsemiseks üle sõita, aga kes ei taha kuidagi selleks mõistlikes tingimustes kokku leppida? Miks on juhtunud olukord, et leidub inimesi, kes ostavad kokku teid, et nende kasutamise eest raha küsida? Ligipääsuteedega seotud muredest ja õiguslikest lahendustest räägib advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Ramil Pärdi. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Delovõje ljudi“. Saatekülaliseks on Maxima kommertsdirektor ja juhatuse liige, kahe lapse ema Kristina Mustonen. Kristina on noor naine, kes on Maximas töötanud pea 12 aastat. Alustanud assistendina ja jõudnud tippjuhtkonda. Maximal täitus tänavu mais 14 tegutsemisaastat. Kristinaga tuleb juttu sellest, milliselt on muutunud tarbijakäitumine ja milliseks on muutunud tarbijate ostukorvid. Kuidas on ostjad muutunud tervislikumaks ja millal saavutas veganlus sellise populaarsuse, et vegankaubad jõudsid ka poeriiulitele. Kuidas ta on jõudnud tippjuthkonda kahe lapse kõrvalt ja millised on tema juhtimisstiilid, põhimõtted, saavutused ja õppetunnid. Saatejuht on Delovoje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov.

15.00-16.00 „Fookuses“. Äripäeva Akadeemia koolitaja Arno Baltin räägib, kuidas tõhusamalt läbirääkimisi pidada. Kuidas mõista ja juhtida läbirääkimisi kõigi meeltega? Baltin annab ka konkreetsemaid nippe, näiteks kuidas läbirääkimistel mõelda end istuma vastaspoole toolile. Saatejuht Liis Amor.