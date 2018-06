Nõuded Keskerakonna vastu kasvavad 1,5 miljonini

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni nõuded keskerakonna vastu seoses keelatud annetustega ähvardavad tõusta üle pooleteist miljoni euro, kirjutab Postimees.

1,24 miljoni eurone nõue tagastada ebaseaduslik annetus ähvardab Keskerakonda sügisel. See on seotud erakonna kampaaniameistri Paavo Pettai väidetega, et on saanud erakonnalt 2,25 miljonit eurot, aga koos isikliku töötasu ja allhangetega edastanud 3,77 miljoni euro eest teenuseid.

Komisjoni eksperdid jõudsid seega järeldusele, et Pettai väidetel paistab tõepõhi all olevat, kirjutab Postimees.

Keskerakonna uus ladvik ei taha aga Savisaare ja Toobali toonaseid suulisi kokkuleppeid tunnistada ning väidab, et Pettai püüab neilt raha välja pressida.