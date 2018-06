Keskerakonnal tuleb ikkagi 220 000 eurot maksta

Ainult tellijale

Paavo Pettai ja Keskerakonna vaheline kinnisvaratehing oli siiski keelatud annetus ning erakonnal tuleb 30 päeva jooksul riigieelarvesse tasuda 220 000 eurot, otsust on võimalik edasi kaevata juuli alguseni.

Mullu juulis leidis erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK), et aastate eest annetusena saadud majaosa müügiga partei kunagisele koostööpartnerile Paavo Pettaile on erakonda varjatult rahastatud.

Kohus leidis, et ettekirjutus on õiguspärane ja selle tühistamiseks puudub alus. Samuti nõustus kohus komisjoniga selles, et antud asjas tehti keelatud annetus. Kohus selgitas, et erakonnaseadus keelab juriidilise isiku annetuse ja kohustab selle tagastama võimalusel annetajale, selle võimatuse korral aga kandma keelatud annetuse riigieelarvesse.

Seaduse järgi ei tohi erakonnad vastu võtta anonüümseid ega juriidiliste isikute annetusi. Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Kuna antud juhul keelatud annetuse teinud juriidiline isik on likvideeritud, siis puudub Keskerakonnal võimalus annetust juriidilisele isikule tagastada.

„See aga ei tähenda, et annetus tuleks või seda saaks tagastada P. Pettaile. Asjaolud ei anna võimalust tagastada annetust isikule, kelle vahendusel annetus tehti. Järelikult on vastustaja teinud õiguspäraselt Keskerakonnale ettekirjutuse kanda keelatud annetus riigieelarvesse“ selgitas kohus otsuses. Viimane asjaolu tähendab, et põhjendatud ei ole Paavo Pettai kaebus keelatud annetuse tagastamiseks temale.

Päranduse fiktiivne müük

Keskerakond sai Tartus asuva majaosa päranduseks 2010. aastal, 2011. aastal müüs erakond selle 250 000 euroga Pettaile, kes omakorda sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot.

Müügitehing toimus 2014. aastal Pettai väitel küll 200 000 euroga, kuid talle tehtud maksuotsuse kohtumenetluses leidis ringkonnakohtus eelmise aasta lõpus tõendamist, et 200 000eurone tehing toimus tegelikult hinnaga 30 000 eurot ning ülejäänud osas oli müügihind fiktiivne.

Järelevalvekomisjonil tekkis seetõttu kahtlus, et tehinguga võis toimuda erakonna varjatud rahastamine 220 000 euro ulatuses, kuna erakonnale maksti umbes 30 000 eurot maksva asja eest kaheksakordset hinda.