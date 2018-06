EL pumpab kaitsearendusse miljardeid

13 miljardit eurot võiks Euroopa Liit seitsme aasta jooksul panna kaitsevõimekuse arendamisse, kui Euroopa Komisjoni soov peaks täide minema.

Sellise Kaitsefondi abil võiks saada järgmise 2021-27 eelarveperioodi vältel vahendeid piiriülesteks investeeringuteks uutesse tehnoloogiatesse, olgu selleks siis krüpteeritud tarkvara või mehitamata õhusõidukite arendamine, teatas Euroopa Komisjon.

„Esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on osa Euroopa eelarvest eraldatud ühisinvesteeringuteks, mille eesmärk on töötada välja uued tehnoloogiad ja seadmed meie inimeste kaitseks. Euroopa Kaitsefond on tõeliselt euroopalik vahend ühisinvesteeringute soodustamiseks ja liikmesriikide kaitsealaste jõupingutuste võimendamiseks,“ kommenteeris töökohtade ja majanduskasvu eest vastutav asepresident Jyrki Katainen.