Rahumaa: tehinguid tuleb veel, läheme ka börsile

Prantslaste veebipoe ostnud pesutootja Indrek Rahumaa tahab äri laiendada kahe-kolme brändiga ja hiljemalt järgmise aasta alguses noteerida võlakirjad Stockholmi börsil.

Aasta tagasi ostis Rahumaa Saksa pesutootja Felina , mis läks maksma ligi 30 miljonit eurot. Ka pärast seda lubas ta, et see ei jää ainsaks suuremaks tehinguks. Eelmine aasta oli veel aeg, kui Rahumaa pärast pikka pausi astus avalikkuse ette , olles pikalt madalat profiili hoidnud – välismaal äri arendanud ja investeerinud mitmesse ettevõttesse.

ELG saab Rahumaa sõnul tihti uusi pakkumisi, ega enamik neist ei sobi. „Eitavaid vastuseid saadakse meilt igal nädalal,“ lausus ta. „Paljud võtavad ise ühendust, aga hoiame ise ka silma peal.“

Rahumaa maksis Dessus-Dessous’ eest just selle summa, mida prantslased tahtsid. Hinda Rahumaa ei avalda, kuid laenu ELG tema sõnul ei võtnud. Abiks oli muu. Nimelt ilmus veebruaris uudis, et ELG emiteeris Rootsis 40 miljoni euro eest tagatud võlakirju, et rahastada firma kasvustrateegiat. Seega just see aitas rahastada ka Dessus-Dessous’ ostu. Hiljemalt järgmise aasta alguses kavatseb ELG noteerida võlakirjad Stockholmi börsil.

Raha võlakirjadest