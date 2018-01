Indrek Rahumaa andis Reformile kopsaka toetuse

Ainult tellijale

Pesutootja Lauma suuromanik Indrek Rahumaa annetas aasta viimases kvartalis Reformierakonnale kümneid tuhandeid eurosid. Ka teised ettevõtjad olid valimistega alanud kolme kuu jooksul suuremate parteide vastu küllaltki helded.

Valimiskvartalis paistsid suurte annetajate seas silma ka poliitikud ise. Näiteks Viimsi vallavanemaks saanud Siim Kallas andis Reformierakonnale 3000 eurot, sama valla volikogu esimees Taavi Kotka samuti 3000 eurot. Oktoobris altkäemaksu kahtlustuse saanud nüüdseks endine Tartu abilinnapea Valvo Semilarski maksis partei kassasse 1727 eurot.

Kokku sai Reformierakond annetusi 170 000 euro eest. Suurim tuluallikas oli partei jaoks siiski riiklik toetus, mille maht oli 402 000 eurot. Liikmemaksudest ja erakonna varalt saadud tulu oli nende summadega võrreldes pea olematu – vastavalt 2000 ja 500 eurot.

Opositsiooniliidri kulud olid laekumistega võrreldes neljandas kvartalis aga hiiglaslikud. Kokku kulus 1,2 miljonit eurot, sellest suurim osa ehk 757 000 eurot läks reklaami peale. Sellest omakorda oli kõige kulukam televisioon, kuhu läks 304 000 eurot. Oma jao andsid ka tööjõukulud – 188 000 eurot – ning avalike ürituste kulud, kuhu läks 74 000 eurot. Suhtekorraldusele läks Reformierakonnal 26 000 eurot – meedias on vihjatud, et suur osa sellest summast on seotud erakonna esimehe Hanno Pevkuri kuvandi töötlemisega.

Hästi käis ka IRLi käsi