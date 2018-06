Andmekaitse inspektsiooni juhiks püüdleb Marko Aavik

Andmekaitse inspektsiooni järgmiseks juhiks saab tõenäoliselt senine justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik.

Teisipäeval andis oma heakskiidu Aaviku kandidatuurile riigikogu põhiseaduskomisjon. Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants märkis, et Aaviku senine karjäär kinnitab tema võimekust Andmekaitse Inspektsiooni juhtida. „Aaviku näol saame peadirektori, kelle sõnavaras on „tasakaal“ ja see on suur asi,“ ütles Pomerants.

Inspektsiooni juhi nimetab justiitsministri ettepanekul viieks aastaks ametisse valitsus, olles eelnevalt ära kuulanud Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha. Justiitsministeerium Urmas Reinsalu kavatseb nüüd Aaviku kandidatuuriga ka valitsusse minna.

„Pikaajalise justiitshalduspoliitika asekantslerina on Marko Aavikul oluline roll Eesti kohtusüsteemi reformimisel ning valdkonna arendamisel. Ta on sihikindel ja tulemustele suunatud juht. Andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohal on tal võimalus oma seniseid kogemusi kasutada andmekaitse reformi rakendamise toetamisel ning üldisemalt andmekaitses tasakaalustatud järelevalve korraldamisel,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Marko Aavikul on õigusteaduste ja strateegilise juhtimise magistrikraadid. Ta on aastaid töötanud vandeadvokaadina advokaadibüroos Aavik, Arvisto ja Partnerid ning käinud Euroopa Nõukogu missioonidel kohtusüsteemide arendamise ja hindamise alal.

Alates 2007. aastast on Marko Aavik justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler, kus tema vastutada on kohtute valdkond, Riigi Teataja välja andmine, riigi õigusabi süsteem ja advokatuur, notarid ja vabad õiguskutsed ning kohtus riigi esindamise korraldamine.

Inspektsiooni juht nimetatakse ametisse viieks aastaks. Praegune inspektsiooni juht Viljar Peep on seda juhtinud kaks ametiaega järjest.