Kiisler: tselluloositehase vastased valasid bensiini tulle

Tuleb vaadata, kas oleks võimalik tehast rajada kuhugi mujale, kuid võib ka juhtuda, et see ei sobi jällegi arendajale. Siis tulebki otsustada, et ütleme otse, et tehase ehitamine pole võimalik,

Kuidas tundub – kas on üldse lootust, et saaks tehase mujale rajada?

Seda on raske ennustada, aga vaadates hoiakuid, siis näiteks Viru-Nigula vallavanem on välja öelnud, et tooge meile. Iseasi, kas keskkonna või muudel tehnoloogilistel põhjustel oleks võimalik. Suhtumine tehase rajamisse on olnud piirkonniti erinev. On selge, et igal pool on nii vastaseid kui ka toetajaid. Küsimus on selles, kas arendaja üldse näeb võimalust, et tehase võib rajada ka mujale kui Tartumaale ja kas ta peab seda majanduslikult mõttekaks.

Kui ma ei eksi, siis riigihalduse minister on kohtunud arendajatega ja tal peaks olema see info, kas arendajad on nõus kuhugi mujale minema.

Minu teada on tal ülevaade olemas ja ta annab meile täna ülevaate, kas arendajate poolt on paindlikkus olemas või mitte.

Kas te olete kuulnud ka juba mingisugust vihjet, mis info arendajatelt tuli?

Ma ei tahaks nüüd siin kuulujutte edasi rääkida, vaatame infole kabinetis rahulikult otsa ja siis selgub. Ma ise ei ole arendajatega viimasel ajal kokku saanud.

Äripäev kirjutas juhtkirjas, et lähenevatele valimistele mõeldes on üsna naiivne oodata valitsuselt sellise otsuse langetamist, mis on tõenäoliselt väga paljude valijate seas ebapopulaarne. Kas võib karta, et istungil jäävad plusspoolele argumendid, millega püütakse saada rohkem hääli, mitte aga sellised, mis tooks Eestile võimalikku majanduslikku kasu?

See ei ole nii lihtne, et hääled või majanduslik kasu. Küsimus on selles, kas tehase rajamine on üldse võimalik. Aga kindlasti muudab valimiste lähemale tulek õhku närvilisemaks. Kuid huvitav on just see, et kohalike omavalitsuste valimiste ajal, mil see teema peaks just aktuaalne olema, tehase rajamine probleem ei olnud. Siin on teadlikult puid alla pandud ja bensiini tulle kallatud.