Viking Line – ära isegi mõtle ostmisele

Laevapealsest müügist saadud tulu ähvardab kärpida ka Rootsi krooni nõrgenemine. Kui hinnad püsivad samad, võtab Rootsi krooni nõrgenemine müügitulust 5 protsenti aastataguse ajaga võrreldes. Kulutuste poolele tuleb juurde kütuse hinna tõus, ettevõtte kütusekulud on aastatagusest 6 protsenti suuremad.

Odav, aga ikka ei ahvatle

Investori vaatekohast on Viking Line nii igav aktsia, et keegi pole ettevõtte tegevust seitse aastat jälginud. Kauppalehti analüütiku Ari Rajala sõnul pole ettevõte suutnud aastaid kasvada ja selle kasumlikkus on nõrk.

„Viking Line’i aktsia on odav, aga see ei tee sellest ühestki vaatenurgast head investeerimisobjekti. Sel ajal kui Helsingi börsi üldindeks on aastaga 1,6 protsenti kerkinud, on Viking Line 19 protsenti kukkunud. Ettevõte kuulub sellesse ettevõtete gruppi, mille P/B arv on alla 1 (kaupleb alla raamatupidamislikku väärtust),“ rääkis Rajala.

Viking Line’i omakapitali tootlus oli eelmisel aastal eriti nigel, vaid 2 protsenti, ja 1,3protsendine dividenditootlus jääb Helsingi börsi keskmisest kaugele maha. „Sama suurt tootlust saab investor riskivabalt säästukontolt,“ märkis Rajala.