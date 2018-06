Pankrotiohus Veberid: me ei tea midagi

Ainult tellijale

Toetuse tagasimaksmisega hädas vennad Veberid ei ole enda sõnul pankroti nõudmisest ega kohtuistungist kuulnud, lükates vastutuse raha mittesaamises EASi õlule.

EAS nõuab Jürgen Veberi firma pankrotti, ettevõte on praeguseks varatu. Ajapuuduses Veber ei osanud eile pankrotiteemat avada, suunates küsimused tegevjuhist vennale Jesperile. Viimane oli sarnases teadmatuses, kuid selgitas, miks firmal vara ei ole. Selleks lasi Jesper Veber käiku päevakajalise võrdluse – loomemajandusettevõte on nagu jalgpall. “Hoiab ümarat kuju tänu sissepumbatud õhule,” rääkis ta.

JJV Productions ei vaja Veberi sõnul suurt masinaparki ja oma kinnisvara, vaid võimalust töötada, mida takistavad suletud pangakontod. “Kui topispalli katkilöömisel on selle seest midagi võtta, siis jalgpalli purukslöömisel ei ole. Õhk vihiseb pallist välja ja lõhkuja kätte jääb ainult katkine kest,” viitas Veber ilmselt EASile, mis peab leppima varatu kestaga. “Kindlasti on käsn ka midagi väärt,” jätkas Veber. “Kuid iga ratsionaalne inimene mõistab, et jalgpall on oluliselt väärtuslikum, kui ta õhku peab ning temaga mängida saab.”