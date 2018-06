Trikimees Veberi firmat ähvardab pankrot

Veber vahetas EASiga kirju võimaliku maksegraafiku koostamiseks, kuid EAS keeldus pakkumisest, sest Veber soovis maksmist aasta võrra edasi lükata. EASi sõnutsi ei saa seda aga seaduse järgi võla ajatamiseks pidada.

Ilmselt ei näe EAS toetusraha enam kunagi, sest kohtutäituri hinnangul on Veberi firma varatu. Seetõttu tõdeb EAS juba praegu, et kui kohus ettevõtte pankroti isegi algatab, lõpeb see arvatavasti raugemisega. Ometi ei jäta EAS oma jonni. „Nõuet ei saa lootusetuks tunnistada enne pankrotimenetlust,“ lisas EASi kommunikatsioonijuht Martin Altraja.

EAS võib minna hiljem Veberite vastu kohtusse, aga seda juhul, kui pankrotimenetluses peaks välja tulema, et nad näiteks ettevõtte maksejõuetuse põhjustasid.

Mida EAS juhtunust õppis? Altraja sõnutsi suhtub EAS toimuvasse kui tavalisse protsessi, mis järgneb pärast rikkumise avastamist. Ka ei saa EAS Altraja sõnul kahtlustada, et kõik raha taotlevad ettevõtjad peavad pahatahtlikke plaane, vaid kontrollib raha kasutamist.

Altraja tõi väöja numbrid, mis tema hinnangul tõestavad, et EAS on pidanud vähe toetusi tagasi küsima – aastate 2014-2020 struktuuritoetuste perioodil andis EAS ettevõtjatele 250 miljonit eurot ja tagasi nõudis 22 korral ligi 100 000 eurot. Seega on tagasinõuete osa projektide kogumahust 0,04%.