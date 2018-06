Uber hakkab töötama koos Tallink Taksoga

Pilootprojekti raames hakkavad Tallink Taksole kuuluva Takso24 autojuhid pakkuma sõiduteenust Tallinnas ka Uberi platvormil.

Uber Baltikumi tegevjuht Enn Metsar usub, et taoline koostöö, mis ühendab kaks erinevat teenust ühisel platvormil, on märk sellest, et Eesti uus transpordiseadus on edukas.

"Uus ühistranspordiseadus lõi raamistiku sõidujagamisele, kuid avas ühtlasi võimaluse traditsioonilistel taksodel kasutada online-platvormi hüvesid. See on taaskord Eesti võimalus olla eeskuju teistele Euroopa riikidele ja pakkuda konkreetseid lahendusi pidevalt suurenevale nõudlusele transpordisektoris," ütles Metsar pressiteates.

Tallink Takso juhatuse liikme Tõnu Uusmaa sõnul saab ettevõte sedasi kasutada oma autosid mõistlikumalt ning jätab ka autojuhtidele võimaluse teenida soovi korral vabadel hetkedel lisaraha.