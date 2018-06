Eesti Raudtee sõlmis 16,5 miljoni eurose lepingu

Eesti Raudtee sõlmis täna Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks Mipro Oyga koostöölepingu, mille väärtus on pea 16,5 miljonit eurot.

Lääne-Harju projekti moderniseerimistööd hõlmavad raudteelõike Tallinn–Keila–Paldiski, Klooga–Kloogaranna ja Keila–Riisipere ning nende liidestuskohti väliste raudteeharudega. Antud lepinguga saavutas Eesti Raudtee ka märkimisväärse kokkuhoiu 10,6 miljoni euro väärtuses, mis suunatakse uutesse projektidesse raudtee taristu arendamiseks, teatas Eesti riigifirma.

"Hanke eesmärk oli muuta raudtee haldamine, sellel opereerimine ning liiklusjuhtimine maksimaalselt tõhusaks, ohutuks ja automatiseerituks," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee. "Kuna hanke tulemustel saavutasime ka märkimisväärse kokkuhoiu 10,6 miljoni euroga, siis see võimaldab meil rajada Balti jaama täiendavalt kaks uut teed ning platvormi."

Veel plaanib riigifirma kokku hoitud raha suunata täiendava rööbastee ehitamisesse Ülemiste suunale ning samuti rajada Pääsküla ja Keila vahele puuduolevatele lõikudele teise peatee.

Mullu sügisel kinnitas Eesti Raudtee juhatus hankemenetluse tulemused ning tunnistas edukaks Mipro Oy pakkumuse Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks.

Äripäev kirjutas hanke ümber kerkinud tülist, kus KMG Inseneriehituse AS polnud rahul sellega, et hanke võitnud Soome firma hingekirjas on Eesti Raudtee endine konsultant Kimmo Örn. Sellest saad täpsemalt lugeda siit.

Hankel hinna kalliduse poolest teise pakkumuse esitanud KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. pöördusid hanke vaidlustamiseks VAKOsse, Tallinna halduskohtusse, Tallinna ringkonnakohtusse ning lõpuks jõudis vaidlustus ka riigikohtusse, kust see saadeti tagasi ringkonnakohtusse. Viimast kassatsioonikaebust riigikohus enam arutlusele ei võtnud, teatas Eesti Raudtee.