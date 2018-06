Kes on Tallinna Sadama salapärane uus partner?

Investorid mitmest riigist

MPG AgroProductioni taga on Kalmu sõnul investorid Venemaa, Ukraina ja Inglismaa kodakondsusega isikuid. Nende peakontor asub Londonis, kuid Eesti ettevõtte emafirma on registreeritud Küprosel. Järgmistes etappides kavatsetakse Kalmi sõnul kaasata veel investoreid, peamiselt Inglismaalt.

Kalmu sõnul on osa MPG AgroProductioni investorid ehitanud ja juhtinud toiduainetetööstusi ja toiduõlikultuuride tehaseid, mis teeb nendest strateegilised investorid.

MPG AgroProduction OÜ on eelmisel aastal asutatud ja Euroopa investorite kapitalil põhinev ettevõte, mille eesmärk on rajada kaasaegne õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleks. Ettevõtte omanik on Küprosel registreeritud firma Bittance Limited.

MPG Agro Produkcion registreeriti 2016. aaasta mais Riias. Alguses oli ettevõtte juhatuse liige Dmitri Ksenofontov, hiljem asus tema asemel juhatusse Vadim Karpezov. Ka Läti ettevõtte MPG Agro Produkcion omanikuks on Küprosel registreeritud Bittance Limited.

Karpezov on Briti äriregistri andmetel 46aastane ärikonsultant, kes on elanud Londonis. Karpezovil on olnud seoseid selliste ettevõtetega 43 Bars Limited, mis on likvideeritud, ja haldusfirmaga Karbur-L Limited, mis on tegutsenud kaheksa aastat. Likvideeritud ettevõte viitab sellele, et Karpezov on kunagi investeerinud Londoni baaridesse ja restoranidesse .