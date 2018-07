USA suursaadik Eestis läheb Trumpi poliitika tõttu erru

USA suursaadik Eestis James D. Melville Jr teatas reedel oma sõpradele Facebooki kaudu edastatud teates, et astub ametist tagasi.

Põhjusena tõi ta esile USA presidendi Donald Trumpi vastuolulised avaldused NATO ja Euroopa liitlaste aadressil, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Melville on karjääridiplomaat, kes on erinevates ametites töötanud 33 aastat. Ta pidi peagi nagunii pensionile minema, kuid oma teates rõhutas ta, et otsuse varem lahkuda tingis praeguse presidendi käitumine ja avaldused, vahendasid Foreign Policy, CNN ja Politico.

"Välisteenistuse ametniku DNAsse on programmeeritud toetada poliitikat ning meid koolitatakse algusest peale, et kui saabub hetk, mil seda ei ole enam võimalik teha, eriti olles juhtival kohal, on auväärne samm tagasi astuda. Olles teeninud kuut presidenti ja 11 välisministrit, ei arvanud ma eales, et ka mina jõuan selle hetkeni," kirjutas USA diplomaat teates.

"Kui president ütleb, et Euroopa Liit loodi selleks, et "Ameerika Ühendriike ära kasutada, et rünnata meie hoiupõrsast" või et "NATO on sama halb kui NAFTA", siis ei ole see mitte ainult faktiliselt vale, vaid tõestab ka mulle, et aeg on minna," põhjendas Melville.

Loe põhjalikumalt ERRi uudisteportaalist.