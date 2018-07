Kohus mõistis Äripangalt välja ligi kaks miljonit eurot

Ainult tellijale

Hotelli Kolm Õde endise omanikfirma ümber käivas kohtuvaidluses mõistis Tallinna ringkonnakohus hageja kasuks Tallinna Äripangalt välja ligi 1,2 miljonit eurot ning panga tütarfirmalt TBB Liising 708 000 eurot.

Ajal, mil võlgniku vara pangale ja panga kontrolli alla mängiti, oli võlgnik maksejõuetu. See tähendab, et juhatus pidanuks esitama pankrotiavalduse, mitte kogu vara ühele võlausaldajale andma. Olavi-Jüri Luik, hagejat esindav Lextali vandeadvokaat

Hagi esitanud Johnny H.W. pankrotihaldurit esindava Luige sõnul väärib esiletoomist, et esitatud tõendite alusel on kohus jõudnud järelduseni, et kostjad tegutsesid koostöös võlgnikuga üksnes Tallinna Äripanga huvides ning teisi võlausaldajaid kahjustades. „Ajal, mil võlgniku vara pangale ja panga kontrolli alla mängiti, oli võlgnik maksejõuetu. See tähendab, et juhatus pidanuks esitama pankrotiavalduse, mitte kogu vara ühele võlausaldajale andma,“ märkis Luik.

Et hagi jäi rahuldamata hotellikinnistu tagastamise nõudes, tuleb Luige sõnul tõsiselt kaaluda riigikohtusse pöördumist, kuna seni puudub kohtupraktika seoses täitemenetluslike käsutuste tagasivõidetavusega.

Jaanuaris jättis Harju maakohus Johnny H.W. pankrotihalduri Veli Kraavi esitatud hagi Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu rahuldamata. Kokku oli hagi suurus 6,64 miljonit eurot.

Ringkonnakohus leidis nüüd, et hagi tuleb osaliselt Tallinna Äripanga ja TBB Liisingu vastu rahuldada.

Tallinna Äripanga ja TBB Liising esindaja, advokaadibüroo Laus & Partnerid vandeadvokaat Viktor Särgava kommenteeris, et kohtuotsus oli üllatuslik. AS Tallinna Äripank ja AS TBB Liisingu on tema sõnul algusest peale hagi alusetuks pidanud.

„Meie arvates on kohtuotsus õiguslikust aspektist problemaatiline ja seetõttu kaebame kohtuotsuse kindlasti edasi riigikohtusse,“ ütles Särgava.

Hagi esitati väidetavate kantimistehingute tõttu

Äripäev kirjutas 2016. aasta septembris, et osaühingu Johnny H.W. pankrotihaldur Veli Kraavi esitas seoses väidetavate kantimistehingutega maakohtusse tehingute tagasivõitmise ja alternatiivselt kahju hüvitamise nõude.

Kohtusse pöördumise põhjuseks oli, et Tallinna Äripank ja pangaga seotud isikud on väidetavalt hagejalt jõuga ning kantimistehinguid kasutades võtnud umbes 2 miljoni euro suuruse võla eest enam kui kaks korda rohkem väärt hotelli Tallinna vanalinnas.

Hagi algatamise taga oli Irina Wientjes, kes on Kolm Õde hotelli omanud hollandlasest ärimehe Johannes Wientjesi eksabikaasa. Ehkki hotell kuulus Eesti ettevõtte kaudu Johannes Wientjesiga seotud Hollandi firmale, siis raha hotelli ostuks tuli Irina Wientjese sugulastelt.