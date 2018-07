Vaata, kus Rail Balticu ümber kaevandada tahetakse

Ainult tellijale

Rail Balticu trassi ümber asuvatel riigimaadel tahab geoloogilisi uuringuid teha palju tuntud firmasid, aga ka mõni selline, mille omanikel on kirju taust.

Keskkonnaametilt riigile kuuluvatel kinnistutel ­liiva, kruusa ja paekivi tarbevarude väljaselgitamiseks geoloogiliste uuringute lubasid taotlenud ettevõtete hulgast leiab paar kirju minevikuga omanikega firmat. Näiteks taotleb Pärnu külje all Kõima külas RMK maadel geoloogilise uuringu luba eelmisel aastal asutatud Dozerland OÜ, kelle omanik on suurejoonelise kokaiiniäri eest süüdi mõistetud Priit Karotamm. Karotammel on aastate eest saadud teinegi kriminaalkaristus, kui ta purjuspäi lõi ööklubis Sunset rusikaga näkku ühte ööklubi külastajat ning seejärel tagus jalaga turvameest.

Kakluse eest on aastate eest kriminaalkorras karistatud ka Karotamme kunagist klassivenda Martin Heinsalu, kelle firma Teesiht OÜ on esitanud RMK maadele Saarde vallas kaks geoloogiliste uuringute taotlust.

Alloleval kaardil näed, millistes kohtades soovitakse teha geoloogilisi uuringuid. Järgnevas nimekirjast leiad, millised ettevõtted ja millises asukohas on uuringuteks taotluse esitanud. Nimekirjas ei ole eramaadele esitatud uuringuloa taotlusi.