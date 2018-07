Aaviksoo: EASi eesmärk ei saa olla suvaliste töökohtade loomine

Äripäev 03. juuli 2018, 12:02

Tallinna tehnikaülikooli rektor, riigireformi sihtasutuse nõukogu liige Jaak Aaviksoo kritiseeris ERRis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse prioriteete.

Täna teatas EAS, et toetab ligi 200 000 euroga Stora Enso Tallinna teenusekeskuse arendamist kogu kontserni peamiseks finantsteenuste keskuseks, mis toob siia umbes 60 töökohta.

ERR küsis Aaviksoolt, kuidas peaks EAS kaasa aitama sellele, et Eestis tekiks niinimetatud lisandväärusega töökohti.

Aaviksoo vastas, et töökohti peavad looma ikka ettevõtjad, kuigi riigil ja ka ülikoolidel on soodsa keskkonna loomisel väga oluline roll. "Kindlasti tasub silmas pidada, et eesmärgiks ei saa olla suvaliste töökohtade loomine – elu edendavad ikkagi keskmisest kõrgema tootlikkusega töökohad ja need tekivad valdavalt läbi sihikindla teadus-arendustegevuse, sealhulgas ka ettevõtluse ja ülikoolide koostöös,“ ütles Aaviksoo ERRile ja lisas, et viimase soodustamisega peakski EAS tegelema.