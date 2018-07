Jaapani üüratu turg muutus ettevõtjatele meelitavamaks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid andsid eile nõusoleku Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandusleppele, mille põllumajandust puudutav osa võib soodustada ka Eesti töösturite kaubavahetust Jaapaniga.

"Suurepärane uudis. See tähendab, et lepingu saab allkirjastada kolmapäeval Brüsselis tippkohtumisel. See kaubanduslepe avaks mõlema poole jaoks hiiglaslike võimalustega turu," kirjutas kaubandusvolinik Cecilia Malmström Twitteris. Pärast allkirjastamist on järgmine samm hääletus Euroopa Parlamendis sügisel. Kui kõik vajalikud protseduurid Jaapanis ja ja Euroopa Liidus õnnestuvad, jõustub leping lõplikult 2019. aasta alguses.

Malmström märkis, et Euroopa Liidu ja Jaapani majanduskoostöö leping on kõige suurem ja põhjalikum kahepoolne leping, mida Europa Liit kunagi sõlminud on. "See loob vabakaubandustsooni, mis hõlmab 600 miljonit inimest ja kolmandikku ülemaailmsest SKPst. Saadame koos Jaapani partneritega maailmale tugeva signaali, et usume jätkuvalt avatud kaubandusse ja et protektsionism pole lahendus," selgitas ta.

Malmströmi sõnul on lepingu majanduslik kasu selge - see kaotab suurema osa Euroopa Liidu äriühingute makstavast tollimaksust ja lihtsustab tolliprotseduure kogu ulatuses. Ka Euroopa põllumajandusel on tema sõnul põhjust tähistada, kuna leping annab juurdepääsu Jaapani tohutule turule. Vabakaubandusleppega on otsustatud kaotada Euroopa Liidu 10protsendilised tollid Jaapani autodele ning vastukaaluks Jaapani 30protsendiline toll Euroopa juustudele ja 15protsendiline tollimaks Euroopa veinile. Leppega kõrvaldatakse ühe miljardi euro väärtuses tollimakse, mida ELi eksportijad igal aastal Jaapanile maksavad.