Premia kutsub tagasi ohtliku bakteriga saastatud toote

Premia kutsub tarbijatelt ja kauplustest tagasi Maahärra “Külmutatud Mehhiko segu”, mis sisaldab maisi ja võib olla saastunud bakteriga, teatas ettevõte.

„Maahärra külmutatud toote tagasikutsumine on ettevaatusabinõu,” selgitas Premia Tallinna Külmhoone kvaliteedijuht Kaja Räim. “Palume “Maahärra mehhiko segu” mitte tarbida, sest patogeen Listeria monocyognenes põhjustab tõsiseid tervisekahjustusi.”

Toote põhjalikul kuumutamisel listeeriabakter hävineb, kuid sellegipoolest võib tervisele ohtlik olla. Kuumutamata toodet ei tohi kompostida ega ära visata.

Rahvusvaheline toiduainetööstuse ettevõte Greenyard kutsub tagasi oma Ungari tehases 13. augustist 2016 kuni selle aasta 20. juunini toodetud külmutatud köögiviljatooted võimaliku listeeriabakteriga (Listeria monocytogenes tüvi) saastumise tõttu.

Premia tagasikutsutav toode on Maahärra “Mehhiko segu” 400g (parim enne 17.05.2020). Räim lisas, et tagasikutsumisest on teavitatud ka veterinaar- ja toiduametit. Teisi Maahärra kaubamärgi tooteid saasteoht ei puuduta.