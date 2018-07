Kasela: Hiiumaale mahub kalakasvandusi veel

Ainult tellijale

Kalakasvatus on kindlasti tulusaim valdkond põllumajanduses ja Hiiumaa on selleks igati sobiv paik, põhjendas PRFoodsi juht Indrek Kasela, miks kavatseb ettevõte rajada saare rannikuvetesse 6-8 miljoni euro eest uue kasvanduse.

Eestiski tarbitakse Kasela sõnul lõhelistest praktiliselt ainult importkala. “Seda olukorda tahakski muuta. Kindlasti on see kõige kiiremini kasvav ja tulusaim valdkond põllumajanduses,” sõnas juht.

Ta tõi näiteks, et ainuüksi Soome tuuakse aastas sisse 400 miljoni euro eest kala, samas kui kohaliku kala osakaal moodustab vaid kolmandiku kogu tarbimisest, sest seda ei suudeta veel nii palju kasvatada, kui on nõudmine.

Hiiumaale kalakasvatusi mahub

Hiiumaa rannikuvetesse planeeritavad kalakasvanduse investeeringu suurusjärk sõltub Kasela sõnul sellest, millal ja millises mahus ettevõte load saab. “Plaani kohaselt sooviks kasvatada 2050 tonni, see tähendab 6-8 miljoni suurust investeeringut. Samas on meie investeeringud palju tõhusamad, sest säästame transpordilt, kuna saame kalad suunata otse oma Saaremaa tehasesse,” märkis juht.

Äripäev kirjutas mais, et ka soomlaste firma Nordic Trout rihib Hiiumaa lähistele umbes 10 miljoni eurost kalakasvandust, mis annab aastas kuni 2500 tonni toodangut.

Kui palju siis neid kasvandusi sinna veel mahub? Kasela kinnitusel kindlasti rohkem, kui planeerivad Nordic Trout ja PRFoods. “Tänane tase on ju sisuliselt null,” lausus Kasela.

Samas tõdes ta, et Eesti rannik pole sobiv väga suurte kasvatuste rajamiseks ja näiteks lõhet siin lähitulevikus tõenäoliselt kasvatama ei hakata, küll aga vikerforelli.

Hiiumaa on Kasela kinnitusel selliste plaanide realiseerimiseks igati sobiv paik. “Hiiumaal on kehtestatud merealaplaneering, kuhu on ette nähtud kalakasvatused. See on väga positiivne samm ja strateegia Hiiumaa poolt. Kalad vajavad puhast ja sügavat vett. Läänemeri on sobib lõhelistele hästi,” loetles ta positiivseid tegureid.

Kui palju kalakasvatusi PRFoods Eestisse rajada plaanib, Kasela öelda ei tahtnud. “Praegu käivitasime oma esimese kasvatuse Saaremaal, kust peaks Eesti tarbija lauale tulema toodangut juba sügisel. Ootame load ära, teeme investeeringud ära ja siis vaatame edasi,” lausus ta.

Täna teatas PRFoods börsile, et tütarettevõtja Saaremere Kala esitas Hiiumaa rannikuvetesse avamere kalakasvatuse kompleksi rajamiseks hoonestusloa taotluse.

PRFoodsi aktsia selle uudise peale täna Tallinna börsil eriti reageerinud ei ole. Aktsia hind on 2,7% miinuses ja käive ulatub 14 000 euroni.