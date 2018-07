Alaverre kerkib kõrgeim kuivati

Harjumaal asuvat Alaveret võib julgelt nimetada Eesti kuivatipealinnaks, sest üsna väikeses külas on püsti 7 kuivatit ning sellel hooajal lisandub veel üks.

Uue kuivati paneb püsti kuut teraviljakasvatajat koondav ühistu TÜ Alvar MÜ.

“Kui varem said meie ühistusse kuuluda kõik kodanikud, kes seda soovisid, siis nüüd on üheks kriteeriumiks see, et liige peab reaalselt ka teravilja kasvatama. 2016. aastal toimunud üldkoosolekul otsustati senine ühistu reorganiseerida, muutsime ühistu põhikirja ja panime nõudeks selle, et ühistu liikmeks saavad olla ainult põllumajandustootjast äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad,” selgitas taustaks TÜ Alvar MÜ juhatuse esimees Jaanus Kalev.

Ühistu on juba 25 aastat tegutsenud ja teravilja on siin kasvatatud ja kuivatatud aastaid. “Senimaani on meie kasutuses 6 Soome firma Antti kuivatit. Esimesed kuivatid paigaldasime 1992. aastal. Oleme siin kõike kuivatanud, kord oli vaja üle kuivatada isegi ühe tollilao põlengus veekahjustused saanud kohv ja kakao,” meenutas Kalev. “Kuivatushooaeg algab meil juulis köömnega ja eelmisel hooajal kuivatasime viimase partii 22. detsembril, siis oli tegu eelkuivatatud suvirapsi ja mahekaeraga, mis vajas ülekuivatamist.”

Jaanus Kalevi sõnul on Alavere logistiliselt heas kohas. “Näiteks, kui meile tuleb mõni selline partii, milles on Muuga sadamas tuvastatud väikesed vead – kas on vili vale niiskusega ja vajab ülekuivatamist või vajab lisasorteerimist – siis saame seda siin Tallinna lähedal mugavalt teha ja logistikakulud on tellijale väikesed,” rääkis Kalev.

Uue kuivati eeltööd vältasid peaaegu 2 aastat. „Selge kuivativõimsuse suurendamise vajadus on olemas. Lisaks oma vilja kuivatamisele teeme teenust ka Eesti suurematele teravilja kokkuostjatele, kellest parim koostöö on Baltic Agroga. Alati oleks kuivatada rohkem, kui meie võimsus lubab. Eestis on teraviljasaagid head ja pinnad on suurenenud, seega on uue kuivati planeeritud võimsus vajalik just hetke tootlikkuse tagamiseks ja kiireks viljavoo läbilaskevõimsuseks,“ rõhutas Kalev. Ta ütles, et kui tänavu teeb põud saakidele selgelt liiga, siis järgnevad aastad võivad olla ju taas rekordsaakide aastad.

