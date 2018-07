Mööblitootjad peavad pingutama, et ellu jääda

Eesti konjunktuuriinstituut avaldas eelmisel nädalal väljavaate Eesti majanduse olukorrast, kus leiti järgmist: • eksperdid on üldiselt Eesti majanduse käekäigu suhtes optimistlikud, aga siiski ollakse kõvasti ettevaatlikumad kui veel paar kuud tagasi; • Eesti ettevõtjate konkurentsivõime liigub üldiselt tõusuteel; • mööblitootmises pole viimase kolme kuu jooksul toodangu maht muutunud, ent ekspordi maht vähenes; • mööblitootmisettevõtete ootused järgmiseks kolmeks kuuks halvenesid; • toodangu mahu vähenemist prognoosib 43% mööblifirmasid, samas kui märtsis oli see osakaal vaid 14%; • mööblitootmise kindlustunde indikaator langes negatiivsele tasemele.

Samas kodumööbliturul tegutsejate seas võib Tamme sõnul tajuda pessimismi. Selle põhjuseid on Tamme hinnangul mitu, kuid lõpuks saab määravaks ikkagi toote hind. "Kinnisvara hinnad on läinud nii kõrgeks, inimestel võib-olla ei jäägi raha üle, et mööblit osta," arutles ta.

Tamm tõi välja ka tööjõuprobleemi, märkides, et tööjõukulud Eestis on suured, mistõttu mööblit toota on kallis.

"Me arvame, et Eestit teatakse-tuntakse, tegelikult oleme näiteks Stockholmist vaadates lihtsalt üks Ida-Euroopa riikidest," ütles ta. Tamm lisas, et kui Poolas või Leedus on odavam mööblit toota, pole erilist põhjust, miks välisriigi tellija peaks Eesti poole vaatama, kui ka toode unikaalsusega silma ei paista.

Ka poliitika pole Tamme sõnul konkurentsi ja head hinda soodustav. "Valitsus oma siseriikliku maksupoliitikaga mõjutab seda, et siseriiklikult tuleb omavahel kallimalt kaubelda, aga sellega me vähendame konkurentsivõimet välisturul," sõnas ta.

Mööblitootmise sektoris mõjutab Tamme hinnangul müüki ka hooaeg. "Kõige rohkem müüakse mööblit aasta neljandas kvartalis," ütles Tamm.

Turg püsib neutraalne

Diivaneid tootva Bellus Furniture OÜ juht Rolf Kristian Relander sõnas, et tema hinnangul on turu olukord tänavu eelmise aastaga sarnane – neutraalne. "Aga samas ei ole ka sellist signaali turul, et kõik oleks ülipositiivne, et oleks meeletu tõus," märkis ta.

Belluse kohta rääkis Relander, et on tehtud järjepidevat tööd ning ekspordi vähenemist ei ole ta täheldanud. "Meil on eksport sel aastal natuke suurenenud ja praeguse tunnetuse järgi ma ütleks, et teine poolaasta jätkub samasuguselt," ütles ta.

USAs läheb hästi

Garderoobide sisustuslahendusi tootva Preab ASi juht Rauno Mikkor ütles, et praegu pole ettevõttes ekspordi vähenemist tunda. "Meie oleme oma mahtusid suurendanud, ka aasta lõpus tahame eksporti suurendada ning kuna oleme teinud investeeringuid, siis ka järgneval aastal."

Mikkori sõnul on ekspordi suurenemise põhjus selles, et ettevõte ekspordib oma toodangut 90% ulatuses USA turule. "Ameerika turg on praegu heas seisus," sõnas ta. Samuti on ettevõtte klient arendanud võrgustikke, mille kaudu kaupa turustatakse.