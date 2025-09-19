Soome viib riikliku postifirma börsile

Soome valitsus teatas, et kavatseb noteerida Helsingi Nasdaqi põhinimekirjas seni riigile kuulunud postiteenuse ettevõtte Posti Group. Tegemist on viimaste aastate suurima ettevõttega, mis sealsele turule tuuakse.
Noteerimisega müüks riik osa oma aktsiatest, kuid jääks endiselt enamusaktsionäriks. Noteerimise eesmärk on kasvatada ettevõtte konkurentsivõimet ja kasvu, tugevdades samal ajal keskvalitsuse rahandust.
