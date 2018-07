Soomlasi tabas väljapressimiste laine

Juulis on Soomet tabanud väljapressimiste laine, kus inimesi ähvardatakse intiimsete piltide avaldamisega, vahendab Helsingin Sanomat.

Inimestele saadetud ingliskeelsetes kirjades väidetakse, et nende arvuti veebikaamera on üle võetud ja selle kaudu on salvestatud kasutaja käigud intiimsetel saitidel.

Paljud soomlased on saanud selliseid väljapressimiskirju, milles ähvardatakse avaldada nende intiimsed fotod. Kurjategijad väidavad, et on paigaldanud ohvri arvutisse pahavara, mis on üle võtnud arvuti kaamera. Kuna tehnoloogia võimaldab veebikaamera kaudu intiimset suhtlust, siis võib sattuda palju tundlikku materjali häkkerite valdusse, hoiatab Helsingin Sanomat. Samuti on väljapressijatele kerge saak netiporno kasutajad.

Kurjategijad ähvardavad intiimsed pildid saata tuttavatele ja pereliikmetele. Väljapressijad nõuavad vastutasuks bitcoine, väärtuses 1000-2500 eurot. Tasumiseks antakse aega ööpäev. Enda tõsiseltvõetavuse kinnitamiseks lisavad kurjategijad ka kasutaja salasõna, mille nad on saanud pahavara abiga.

Soome sideameti küberturvakeskus soovitab inimestel oma arvuti salasõna ära vahetada ning petistele raha mitte maksta. Ka soovitatakse arvuti kaamera kinni katta sel ajal, kui seda ei kasutata.