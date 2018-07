Raadiohommikus: kuidas end maksuameti omavoli eest kaitsta?

Maksukorralduse seaduse muudatus annab maksuametile suuremad volitused maksuvõlgade sissenõudmisel ning võimaldab vaadata ka firma juhatuse liikmetest kaugemale. Kas suuremad õigused võivad viia omavoli või muude probleemideni ning kuidas end selle eest kaitsta?

Kuna lähenemas on kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise tähtaeg, räägib LHV pensionifondide fondijuht Kristo Oidermaa, millal seda oleks mõistlik teha, milliseid alternatiive turult leiab ning millist tootlust leiab koduettevõtete hulgast.

Veel võtame fookusesse lennukompensatsioonid ning uurime Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhilt Toomas Uibolt, millistel juhtudel ja kui palju on ärajäänud või hilinenenud lendude eest õigus hüvitist saada.

Hommikuprogrammi veavad Liis Amor ja Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates arutlevad ühisrahastuse suundade üle Kristi Saare, Taavi Pertman ja Kristjan Liivamägi. Saame teada, miks mõnel juhul on eksootilisse ja hämarasse Moldovasse raha paigutamine hea valik ja mida ühist on Eesti blogijatel ja finantskriisil. Vestlust juhib Tõnis-Denis Merkuljev.

13.00-14.00 „Tulevikuäri“. Vaatame tulevikku nurga alt, mis puudutab meid kõiki. Nimelt kõneleme sellest, mida kujutab endast personaalmeditsiin. Üritame vastust leida küsimustele, mida suudavad geenid meist rääkida ning kas panustades innovatsiooni on ka lootust vähendada kulutusi tervishoiusüsteemi. Külas on kaks Tartu Ülikooli teadlast, Geenivaramu juhtivteadur Lili Milani ning TÜ arvutiteaduse instituudi juht ja bioinformaatika professor Jaak Vilo. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus"*. Energogen OÜ juhataja Taavi Lipstok kõneleb päikeseenergial põhinevatest elektritootmise lahendustest. Boschi soojustehnika Eesti müügijuht Margus Uusmees annab ülevaate, milline on eri küttelahenduste ja -viiside tasuvus. Selgub ka kõige tasuvam kütteliik eramaja puhul 20aastasel perioodil. Saadet juhib Lauri Leet.

* - kordussaade