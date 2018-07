Biomarketi juht ei kavatse ärist väljuda

Ainult tellijale

Margus Linnamäele kuuluvale UP Investile poole Biomarketi poeketist müünud Priit Mikelsaar otsis strateegilist partnerit ja ülejäänud osa müümisele praegu ei mõtle.

Mikelsaar rääkis, et konkurents on turul tugevmaks läinud ja Biomarket peab turuosa hoidmiseks edasi liikuma. "Kui Biomarket oma tegevust 15 aastat tagasi alustas, toimus ökotoodete müük eelkõige ökopoodide kaudu. Tänaseks on ökotoodete kättesaadavus Eestis õnneks palju paremaks läinud, sealhulgas kaasavad ka supermarketid oma tootevalikusse järjest rohkem ökotooteid," rääkis ta.

Margus Linnamäele kuuluva UP Investiga käte löömise kohta ütles Mikelsaar, et tehingu mõte ja eesmärk ei olnud osade müümine, vaid partneri kaasamine. "Meil ei ole soovi ökovaldkonnast väljuda, pigem küsisime endalt, kuidas saaksime Biomarketi missiooni ökotoodete kättesaadavaks, igapäevaseks ja loomulikuks muutmisel veelgi paremini ellu viia ja tugeva partneri kaasamine tundus väga mõistlik samm," ütles ta.

Otsustavaks sai UP Investi kontserni kuuluvate ettevõtete strateegiline sobivus, sest sealt leiab nii jaekaubandus- ja teenindusettevõtteid kui ka tervise- ja toidu valdkonna ettevõtteid. "Inimesed, kellega erinevatest grupi ettevõtetest kokku olen puutunud, on väga professionaalsed ja sümpaatsed ning usun, et tegime hea valiku," ütles Mikelsaar.