Tsahkna: riigikogu liikmele Eesti keskmine palk

Riigikogu liige Margus Tsahkna loodab sügisel viia parlamendi töölauale viis ettepanekut, millega soovib muuta riigikogu töökorraldust. Ettepanekute hulgas on ka riigikogu palgareform.

Postimehe arvamusloos kirjutab parteitu Tsahkna, et riigikogu liikmetele makstakse praegu palka kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel, kuid kui vaadata nende töökoormust, ei ole see proportsionaalne. "Ettepanek on vaadata riigikogu liikmete palgasüsteem üle ning viia vastavusse nende töösse investeeritud ajaga. Miks mitte fikseerida, et riigikogu liikme töötasu on üks Eesti keskmine palk," kirjutab Tsahkna.

Tsahkna jätkab arutlemist: „Samas, paljud oma ala asjatundjad saavad erialasest tööst suuremat sissetulekut ning arvestades senist jäika riigikogu töökorraldust, kus oma senise eluga ei ole võimalik jätkata, elukvaliteedi langust aadete nimel ette ei võeta. Seega on kaks teed: kas tõsta riigikogu liikmete palka veelgi või vaadata see üle ja leida terviklahendus.“

Praegu saab riigikogu liige 3437 eurot kuus, komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees 3966 eurot, riigikogu aseesimees, komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees 4494 eurot, riigikogu esimees 5288 eurot. Sellele lisanduvad kuluhüvitised, mis moodustavad kuni 30 protsenti palgast ehk tavaliikmel pisut üle 1000 euro kuus.

