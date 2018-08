Helme: EKRE sihib peaministri kohta

“Me läheme ründama valimistel teist kohta, mis tähendab, et me läheme pretendeerima peaministri kohale võimalikus tulevases valitsusliidus,” lubas EKRE riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme intervjuus ERRile.

Täna avaldatud Kantar Emori erakondade populaarsusedetabelist selgus, et Keskerakonna kannule on tõusnud kolmandaks poliitjõuks EKRE, kelle toetuse kasv on rekordkõrge, ligi 22 protsenti.

Helme leiab, et osaliselt tuleb tänu öelda nendele inimestele, kes nende pihta „täiesti absurdseid ja üle vindi süüdistusi loopisid“. „Kindlasti tegid nad sellega rohkem kahju endale ja rohkem kasu meile kui nad plaanisid,“ nentis ta.

„Mul on hea meel, kui meie konkurendid või vastased meid alahindavad. Lohutagu end sellega kuni 4. märtsi hommikuni (3. märtsil 2018 toimuvad riigikogu valimised - toim),” rääkis Helme.

Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori uuringu põhjal oli Reformierakonna toetus juulis 29,6 protsenti, suuruselt teise toetusega oli Keskerakond, keda toetas 23,8 protsenti küsitletud kodanikest. Kolmanda toetusega oli EKRE (21,8 protsenti), neljas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (12,8 protsenti), viies Isamaa (5,3 protsenti) ja kuues Vabaerakond (3 protsenti).

Loe intervjuud Martin Helmega ERRi uudisteportaalist.