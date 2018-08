Reinsalu selgitas EKRE kõrge reitingu „anomaaliat“

Isamaalasest justiitsminister Urmas Reinsalu viitas EKRE toetuse kasvu põhjusena kuumale ilmale ning usub, et suve lõppedes pöörab tõusule ka tema koduerakonna populaarsusreiting, vahendas ERRi uudisteportaal.

Reinsalu ütles valitsuse pressikonverentsil parteide toetusnumbreid ja eriti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juulikuist tõusu kommenteerides muigamisi, et ilmselt EKRE valijad istuvad palavatel suvepäevadel rohkem kodus ja Kantar Emori küsitlejatel oli neid seega lihtsam tabada.

"Järeldus saab olla ainult üks, arvestades seda olukord, mis valitseb praegu klimaatiliselt, et EKRE esindajad rohkem istuvad kodus. Istuvad seal nelja seina vahel. Kuidas Emor loodab siis inimesi puhkuste haripunktis juulikuus tabada? Neil pole aega minna randa, suvel osaleda põllutöödel, reisida, need on rohkem kodus istuvad inimesed. Nii see anomaalia tekkiski. Täitsa loogiline," rääkis Reinsalu.

